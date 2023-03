Huawei vince in quattro categorie ai premi GLOMO del Mobile World Congress

Come annunciato sul portale ufficiale dell'MWC, sono stati assegnati i premi GLOMO. Tra le varie aziende che hanno ottenuto riconoscimenti, c'è anche Huawei. Quest'ultima, infatti, è riuscita ottenere diversi premi.

Comunicato stampa: Barcellona, 1 marzo 2023 - Si sono svolti anche quest'anno, durante l'edizione 2023 del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, i Global Mobile (GLOMO) Awards, i premi più prestigiosi assegnati annualmente dalla GSMA durante la fiera dedicata al mondo mobile.

Grazie al suo portfolio di prodotti e soluzioni e al suo forte orientamento all'innovazione, Huawei è stata tra le aziende più premiate, aggiudicandosi riconoscimenti in quattro diverse categorie: 'Best Mobile Network Infrastructure', '5G Industry Challenge Award', 'Best Mobile Technology Breakthrough' e 'Best Mobile Innovation for Emerging Markets'.

Particolarmente rilevante è il premio 'Best Mobile Network Infrastrutture', che Huawei si è aggiudicata per la sua serie MetaAAU. Questo riconoscimento premia le innovazioni di Huawei con un impatto a lungo termine nell'ambito Massive-MIMO grazie a prodotti e soluzioni all'avanguardia in grado di favorire l'implementazione di reti 5G con prestazioni ed efficienza energetica ottimali, caratterizzate da semplicità di installazione ed elevata versatilità - le migliori del settore.

La serie MetaAAU rappresenta la terza generazione di prodotti AAU di Huawei, tra cui MetaAAU e Meta BladeAAU. Questo portfolio è il primo del suo genere a introdurre la tecnologia ELAA (Extremely Large Antenna Array) per favorire la transizione green del Massive MIMO e per migliorare la copertura, la capacità e l'efficienza energetica del 5G. Rispetto agli AAU di seconda generazione che utilizzano 192 antenne a schiera, MetaAAU ne raddoppia la scala, utilizza fasci più stretti e fornisce energia più mirata. Inoltre, in combinazione con l'esclusivo algoritmo di beamforming AHR Turbo (Adaptive High-Resolution), si ottiene un miglioramento della copertura di uplink e downlink di 3 dB e della user experience del 30% mentre, parallelamente, si riduce il consumo energetico del 30%. MetaAAU accresce pertanto sia la performance della rete sia l'efficienza energetica, dando un nuovo impulso all'innovazione in materia di Massive-MIMO e inaugurando un nuovo percorso per un'evoluzione del 5G più prospera e sostenibile.

Attualmente la serie MetaAAU è stata implementata in oltre 50 città in tutto il mondo, per un totale di più di 100.000 unità spedite. Ad esempio, nelle aree urbane densamente popolate, MetaAAU migliora la copertura indoor, aumenta il traffico di utenti e supporta gli operatori al momento di abbreviare il ciclo del ROI. Nelle aree suburbane e rurali, invece, MetaAAU massimizza il valore dei siti esistenti e assicura una copertura continua, riducendo notevolmente i costi di implementazione della rete da parte degli operatori.

Per quanto invece riguarda le altre tre categorie di premiazione, Huawei si è aggiudicata il '5G Industry Challenge Award', grazie al progetto - il più importante al mondo del suo genere – di abilitare al 5G un'intera fabbrica specializzata nella produzione di elettrodomestici per la cura del bucato nella città industriale di Jingzhou, in Cina, con anche la collaborazione di Midea e China Mobile. Questo premio riconosce pertanto l'ampia applicazione delle tecnologie 5G alla produzione intelligente.

La serie FDD Beamforming di Huawei si è invece aggiudicata il premio 'Best Mobile Technology Breakthrough' che riconosce l'impegno costante dell'azienda volto a creare una banda ultra-larga semplificata, un beamforming multi-antenna preciso e soluzioni sostenibili. I rivoluzionari prodotti di beamforming di Huawei stanno già infatti supportando gli operatori di tutto il mondo nella creazione di migliori reti 5G, in grado di garantire solide prestazioni, massima efficienza energetica, una migliore user experience e una elevata versatilità.

Infine, con la soluzione RuralLink, l'azienda ha ottenuto un quarto riconoscimento, il premio 'Best Mobile Innovation for Emerging Markets', che conferma la validità dell'innovazione continua di Huawei nel campo di soluzioni di copertura basate su scenari in aree remote.

L'edizione 2023 del Mobile World Congress (MWC) si svolge a Barcellona, dal 27 febbraio al 2 marzo. Huawei presenta la propria gamma di prodotti e soluzioni presso lo stand 1H50 nella Hall 1 di Fira Gran Via. Insieme a operatori globali, professionisti del settore e opinion leader, Huawei affronterà diverse tematiche, tra cui il successo commerciale del 5G, le opportunità offerte dal 5.5G, lo sviluppo sostenibile, la trasformazione digitale e la visione dell'azienda che prende vita attraverso l'iniziativa 'GUIDE' che pone le basi del 5.5G e che fa a sua volta leva sul 5G per una maggiore prosperità. Per ulteriori informazioni, potete visitare il portale ufficiale di Huawei.