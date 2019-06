Huawei vorrebbe stringere un accordo 'anti-spionaggio' con gli USA

La guerra tra USA e Huawei? L'azienda cinese vorrebbe chiuderla con un accordo che renda chiaro che l'azienda non usa e non utilizzerà la sua infrastruttura per sorvegliare i consumatori e i funzionari occidentali. Lo ha detto il chairman di Huawei Liang Hua. "Ma sembra che non sia possibile con il clima attuale".

"Dal momento che gli Stati Uniti —ha poi aggiunto ai cronisti— non hanno acquistato da noi, non stanno acquistando da noi, e potrebbero non acquistare da noi nel futuro, non so se ci sarà l'opportunità di siglare un accordo di questo genere".

Dito puntato contro il ban imposto dalla Casa Bianca, seppur con parole caute e moderate: "è inappropriato usare un fine politico per stravolgere un'industria". Huawei non ha risposto alle domande di CNET sul punto sollevato da Hua. Pertanto è difficile ricostruire esattamente cosa intendesse parlando di un "no-spy agreement", o se l'azienda si è già mossa in qualche modo per rendere questa soluzione praticabile.

Nel frattempo Huawei ha fermamente smentito le voci di una diminuzione della produzione di smartphone, definendo il proprio livello di produzione normale, e dichiarando che non sono state apposte correzioni dal momento del ban ad oggi.

Immaginando che la situazione non subisca ulteriori sviluppi, con Huawei ancora tagliata fuori dalla licenza Google di Android, l'attenzione è tutta proiettata verso settembre, quando il brand potrebbe presentare il suo Huawei Mate 30 con l'inedito sistema operativo proprietario.