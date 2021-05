Huawei vuole esagerare: sviluppato e brevettato display pieghevole per gaming

Huawei vuole continuare a portare innovazione sul mercato smartphone e tech in toto anche nonostante le restrizioni attuate dagli Stati Uniti. In attesa di vedere in azione il sistema operativo proprietario HarmonyOS 2.0, a cui qualunque brand potrà accedere, la casa cinese avrebbe depositato un brevetto per un display pieghevole da gaming.

Stando al rapporto pubblicato di recente da media asiatici come ITHome, Huawei Technologies Co. avrebbe concluso la fase di sviluppo di quello che viene descritto come “display elettronico per un dispositivo elettronico con schermo flessibile” - definizione ridondante ma tipica nei brevetti – e classificato con il numero CN112817470A.

Il documento contiene solamente un abstract e qualche dettaglio tecnico del prodotto, senza però riportare disegni o altre informazioni specifiche. In ogni caso, grazie alla descrizione fornita sappiamo che sarà dedicato ai videogiocatori in quanto risulta scritto che “questo dispositivo serve per migliorare l'esperienza di gioco dell'utente”. Non è noto, invece, se si tratterà di uno schermo esclusivamente per smartphone o se verrà implementato anche su tablet e computer portatili.

Inoltre, si parla di due metodi di visualizzazione: se lo schermo flessibile è piegato, all’apertura dell’applicazione di gioco il dispositivo visualizza l’interfaccia tramite il primo schermo; in risposta alla transizione dallo stato piegato allo stato aperto, allora l’interfaccia di gioco verrà visualizzata a schermo intero sul secondo schermo. Una descrizione poco chiara senza avere un riferimento concreto, come per esempio disegni concept, ma che indica la possibile presenza di qualche feature innovativa per rendere l’esperienza d’uso ottimale in ambito gaming o multitasking.

Trattandosi di brevetti è anche possibile un abbandono del progetto da parte di Huawei, dunque per ora non ci resta che attendere eventuali segnali concreti da parte della società del Dragone che, intanto, sembrerebbe avere rinviato ulteriormente il lancio di Huawei P50 per presentarlo assieme ai tablet Huawei MatePad 2 e Pro 2.