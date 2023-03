Huawei vuole un'industria ICT 'verde': punta tutto su accelerazione e sostenibilità

Nonostante alla fine la presentazione degli smartphone Huawei P60 non sia avvenuta al Mobile World Congress, il colosso cinese ha comunque tenuto una conferenza nel corso della kermesse di Barcellona. Al suo interno, Huawei ha delineato la sua strategia per il futuro, che passerà per l'accelerazione tecnologica e per la sostenibilità ecologica.

Innanzitutto, la compagnia ha annunciato di aver aderito all'iniziativa CAMARA di GSMA (l'Associazione GSM, organizzatrice del Mobile World Congress) per l'estensione della cosiddetta "Connettività+", ovvero una forma di connettività che va oltre le semplici reti ma che si occupa anche di fornire servizi OTT, o over-the-top, come la fruizione di film, videogiochi e contenuti in streaming agli utenti. Aderendo a CAMARA, Huawei supporterà la transizione alla "Connettività+" dei principali provider nel corso dei prossimi anni, cavalcando l'impulso dato dalla rapida espansione delle reti 5G.

Per quanto riguarda l'accelerazione tecnologica, Huawei si aspetta una maggiore compenetrazione tra mondo fisico e mondo digitale, che spingerà le grandi aziende a puntare sull'efficientamento energetico di prodotti e servizi, con soluzioni che ne abbattano i consumi. Secondo Huawei, il passaggio dal 5G al 5.5G sarà la soluzione di molti problemi di efficienza energetica in campo tech: quest'ultimo, infatti, permetterà lo sviluppo di tecnologie wireless, ottiche e IP a basso consumo e con tempi di risposta minimi. Inoltre, la compagnia sta collaborando con i partner internazionali per la definizione di indicatori universali di efficienza energetica capaci di guidare i consumatori verso una scelta consapevole dei servizi e dei prodotti acquistati.

Infine, durante il Green ICT Summit, Huawei ha annunciato la soluzione "Green 1-2-3", che punta al rafforzamento della sostenibilità ambientale dei suoi prodotti mediante tre processi diversi, che saranno:

Un indice per l'implementazione di reti sostenibili La focalizzazione sul doppio scenario dell'alta efficienza e dei bassi consumi energetici Una soluzione sistematica per abbattere i consumi e aumentare l'efficienza che coinvolga siti, reti e operazioni.

Peng Song, Presidente del gruppo ICT Strategy & Marketing di Huawei, ha infine aggiunto che Huawei continuerà a collaborare con tutti i partner globali con il fine di trovare un punto di equilibrio tra la sostenibilità ecologica e lo sviluppo tecnologico, nell'ottica di rendere davvero green l'industria ICT. Difficile dire se il piano della compagnia avrà successo, specie ora che Huawei è tornata nel mirino della Casa Bianca e della politica americana.