Huawei vuole migliorarvi l'estate: ecco i migliori prodotti da portare in spiaggia

I prodotti Huawei sono pronti a tenervi compagnia anche sotto l’ombrellone, in queste caldissime giornate estive. Per tale ragione, la società asiatica ha voluto fare un sunto su quali sono i migliori device da portare in spiaggia.

Per passare un’estate di relax, non si possono non citare le Huawei FreeBuds Pro 2, le cuffie di ultima generazione con cancellazione del rumore attiva che sono anche resistenti agli spruzzi d’acqua grazie alla certificazione IP54, e possono essere acquistate su Huawei Store al prezzo di 199,90 Euro.

A queste si abbina l’Huawei Watch Fit 2, lo smartwatch con display AMOLED da 1,74 pollici che supporta tante funzionalità per il monitoraggio della salute e dello sport, con ben 97 attività. Rappresenta una delle scelte ovvie per chi vuole tenersi in forma anche durante la stagione estiva, ed è disponibile sempre su Huawei Store al prezzo di 149,90 Euro con cinturino in silicone, 179,90 Euro con quello in pelle e 249,90 Euro nella versione più elegante con cinturino milanese.

Se invece volete organizzare una festa in piscina o in spiaggia, non si può non citare Huawei Sound Joy, il primo speaker portatile di Huawei progettato in collaborazione con Devialet. Anch’esso è resistente ad acqua e polvere e si ricarica in soli 10 minuti. Disponibile su Huawei Store a 149,90 Euro, nelle colorazioni Obsidian Black e Spruce Green.

Infine, ma non per importanza, viene citato Huawei P50 Pocket: lo smartphone pieghevole che include la funzione di rilevamento della protezione solare che può verificare la corretta applicazione della crema solare sul viso per aiutare gli utenti a capire le zone scoperte per evitare di scottarsi. Il prezzo è di 1599 Euro.