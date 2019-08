Huawei Watch 2, Android TV Box e l'antizanzare Xiaomi tra le offerte Gearbest di oggi

Dopo l'appuntamento di ieri, torniamo con le offerte di Gearbest. Quest'oggi il popolare e-commerce cinese propone tre sconti molto interessanti, tra cui figura l'antizanzare intelligente di Xiaomi.

Partendo proprio da quest'ultimo, l'antizanzare Mijia con repellente che allontana gli insetti, può essere acquistato al super prezzo di 12,51 Euro, il 50% in meno rispetto al prezzo di listino di 24,98 Euro. Il prodotto, che rappresenta un must nel periodo estivo in cui tenere chiuse le finestre è praticamente impossibile, rientra tra le super offerte di oggi.

Sconto del 15% invece sulla Android TV Box Alfawise A8X, che passa da 33,83 Euro a 28,80 Euro. Il set-top-box supporta anche il WiFi ed è dotato di un telecomando che garantisce una navigazione più comoda nell'interfaccia utente. Sono previsti temi di spedizione in 10-18 giorni lavorativi.

Infine, in offerta troviamo anche Huawei Watch 2, lo smartwatch della società cinese che nella versione locale, con supporto al 4G, può essere acquistato a soli 247,54 Euro, per uno sconto del 22% rispetto ai 318,04 Euro di listino. Il dispositivo indossabile dispone di una batteria da 402 mAh e grazie alla certificazione IP68 può anche essere utilizzato in piscina ed al mare, in quanto è impermeabile.

Tre offerte molto interessanti, che sicuramente faranno gola a tanti.