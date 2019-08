Huawei Watch 2 e monitor LG UltraWide in offerta su Amazon

Mentre Unieuro ha lanciato il weekend No Iva, su Amazon continuano le offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi ,nello specifico, abbiamo individuato sulla piattaforma di Bezos uno smartwatch ed un monitor che potrebbero risultare interessanti molti.

Lo smartwatch è l'Huawei Watch 2, che raggiunge il minimo storico di 129,90 Euro, rispetto ai 319 Euro di listino. L'orologio intelligente è basato sul sistema operativo Android Wear 2.0 con connettività 4G LTE, e grazie ai sensori è in grado di fare da contapassi, conta calorie, di misurare la distanza e l'attività degli utenti.

L'offerta sarà però disponibile fino alle 23:59 di oggi, venerdì 30 agosto, con consegna garantita entro martedì senza costi aggiuntivi. Ovviamente la spedizione e la vendita è gestita direttamente da Amazon e beneficia dei vantaggi del Prime.

Tra le offerte troviamo anche un monitor per PC desktop LG UltraWide da 25 pollici, con pannello a LED IPS con risoluzione di 2560x1080 pixel. Si tratta di una soluzione soprattutto per professionisti, grazie all'aspect ratio di 21:9 che consente di gestire rapidamente più processi in contemporanea. A livello software supporta anche lo Screen Slit e la Game Mode. Il prezzo proposto da Amazon è di 129,99 Euro, il 35% in meno rispetto ai 199 Euro di listino.