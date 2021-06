Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro ufficiali con HarmonyOS 2: prezzi e novità

Nel corso dell'evento di presentazione odierno tenuto da Huawei, il noto brand ha svelato gli smartwatch Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro. Questi ultimi si fanno ovviamente notare per via del sistema operativo, ma c'è anche altro a cui prestare attenzione.

Partendo da HarmonyOS 2.0, quest'ultimo porta con sé delle possibilità da non sottovalutare. Troviamo infatti la presenza dello store AppGallery, integrato direttamente sugli smartwatch. Per chi non lo sapesse, Huawei ha recentemente deciso di aprire i suoi dispositivi indossabili alle applicazioni di terze parti. Tuttavia, finora bisognava effettuare il "sideload", passando per l'applicazione Huawei Health (ad esempio su Watch GT 2 Pro). Watch 3 e Watch 3 Pro permettono invece di installare le app dallo smartwatch.

Le applicazioni vengono mostrate all'utente mediante un menu "a griglia". Si può accedere a più app semplicemente effettuando uno "zoom". Non manca inoltre una corona rotante 3D che punta sul feedback tattile. Huawei afferma che ci sarà anche una selezione più ampia in termini di watch face.

Non ci sono tuttavia solamente novità software: la serie Watch 3 dispone infatti di un sensore ad alta precisione per il rilevamento della temperatura. Questo consente allo smartwatch di rilevare la temperatura della pelle. Troviamo inoltre funzionalità come il rilevamento delle cadute e del lavaggio delle mani. Insomma, la proposta in campo smartwatch di Huawei si sta arricchendo di diverse feature.

Oltre a questo, sono presenti funzionalità "classiche" come 100 modalità sportive, monitoraggio SpO2, rilevamento del battito cardiaco e monitoraggio del sonno. Huawei fa inoltre riferimento alla questione privacy, mettendo in evidenza l'utilizzo dell'HTTPS per quel che riguarda il login degli utenti.

L'autonomia stimata per quel che riguarda Huawei Watch 3 Pro è pari a 5 giorni in modalità smart, nonché a 21 giorni nella modalità "ultra". La variante base dello smartwatch raggiunge invece 3 giorni in modalità smart e 14 giorni in modalità "ultra".

Per quel che riguarda il design, il noto brand afferma di essersi concentrato nel cercare di offrire una sorta di ibrido tra smartwatch e orologio tradizionale. Il corpo del prodotto è in acciaio inossidabile, mentre per i cinturini si può scegliere tra fluoroelastomero, nylon, pelle, acciaio inossidabile e titanio.

Per il resto, gli utenti che attiveranno l'eSIM sul proprio smartphone potranno scegliere di condividere numero di telefono e piano voce e dati con lo smartwatch. Gli indossabili della serie Huawei Watch 3 possono inoltre fornire all'utente informazioni rapide relative, ad esempio, a un viaggio in taxi o in aereo.



Lo schermo di Watch 3 è un pannello AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel. Il processore è l'Hisilicon Hi6262 e non mancano 2GB di RAM e 16GB di memoria interna. Presente la resistenza all'acqua fino a 5 ATM. C'è il supporto a Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 2,4 GHz, 4G LTE ed eSIM. Tra le principali differenze tra Watch 3 e Watch 3 Pro, troviamo la batteria. Il primo infatti dispone di un'unità da 450 mAh, mentre il secondo ha una batteria da 790 mAh.

Per quel che concerne prezzi e disponibilità, i preordini partono oggi 2 giugno 2021 su Huawei Store oltre che su Amazon e sui classici canali. Il prezzo di partenza Huawei Watch 3 è fissato a 369 euro (cinturino in gomma, 399 euro per cinturino in pelle o nylon, 449 euro per cinturino in acciaio), mentre quello del modello Pro è di 499 euro (cinturino in pelle, 599 euro per cinturino in titanio).



In un comunicato stampa si legge che: "Tutti coloro che effettueranno il preordine di HUAWEI Watch 3 sull'e-commerce Huawei riceveranno in omaggio gli auricolari HUAWEI FreeBuds 4i del valore commerciale di 89,00 euro, oltre a un cinturino extra, disponibile in nero, rosso o verde.



Per chi sceglierà di preordinare HUAWEI Watch 3 Pro su Huawei Store, oltre agli auricolari HUAWEI FreeBuds 4i inclusi, è attivo un ulteriore vantaggio: effettuando un deposito del valore di 10,00 euro al momento del preordine, si otterrà uno sconto di 90 euro al momento della finalizzazione dell'acquisto".