Su Huawei Watch 4 arriva la navigazione phoneless grazie a Petal Maps Wearable

Per la prima volta nella sua storia, Huawei ha deciso di offrire la modalità di navigazione phoneless su smartwatch con la serie Huawei Watch 4 disponibile anche inItalia e che include due modelli, tra cui una variante Pro.

La nuova versione Petal Maps Wearable, che permette di accedere alle cartografie direttamente dal polso e senza la necessità di avere lo smartphone, funziona autonomamente e non ha bisogno di essere collegata ad uno smartphone. Gli utenti possono visualizzare i dati a colpo d’occhio e navigare semplicemente alzando delicatamente il braccio, una gesture sicura per lo sport come il ciclismo o l’arrampicata ed allo stesso tempo anche utile.

Il servizio di navigazione fornito dagli smartwatch include la ricerca della destinazione, la pianificazione del percorso, la navigazione a piedi ed in bicicletta, la trasmissione vocale ed il promemoria con vibrazione che assicura la scelta del percorso corretto agli incroci. Presenti anche disponibili extra e funzioni di navigazione one click per i luoghi vicini come fermate dell’autobus o bar, i quali possono aiutare gli utenti a trovare rapidamente i negozi di alimentari ed i supermercati.

Inoltre, spiega Huawei, la nuova versione Petal Maps Wearable consiglia in maniera intelligente il percorso migliore da intraprendere in bicicletta o camminando grazie all’esclusivo algoritmo di multi path planning. I dati vengono aggiornati in tempo reale e offrono informazioni affidabili e precise senza lag.

Petal Mapspermette anche di visualizzare la mappa di navigazione completa sul quadrante e supporta HarmonyOS.