Huawei Watch 4 Series arriva in Italia: c'è anche il modello Pro in titanio

Huawei annuncia oggi la disponibilità in Italia dei nuovi smartwatch della gamma Watch 4 Series, composta da Huawei Watch 4 e Huawei Watch 4 Pro. La serie si arricchisce con l’aggiunta di materiali premium e nuove funzionalità per il monitoraggio dei parametri vitali.

Gli smartwatch riescono ad analizzare grazie alla funzione Controllo Respirazione il ritmo di respirazione, i livelli di Spo2 ed il modo in cui si tossisce, oltre alle informazioni sui possibili rischi come la presenza di aria inquinata, che permette all’algoritmo interno di fornire risultato sullo stato di respirazione e salute generale dei polmoni. Possibile accedere facilmente anche alla nuova funzionalità da Huawei Watch, che si arricchisce con nuovi parametri che proteggono e monitorano le fasi respiratorie.

Presenti anche delle funzionalità avanzate per il monitoraggio del sonno attraverso Huawei TruSleep 3.0, basata sulla luce ad infrarossi per monitorare il riposo in maniera più precisa tenendo traccia in automatico delle fasi del sonno, inclusa la fase REM ed analizzando i parametri fisiologici.

Huawei Watch 4 Pro è caratterizzato da un corpo in titanio di grado aerospaziale, con vetro sferico in zaffiro che riveste il display rendendolo resistente. Lo smartwatch integra uno schermo da 1,5 pollici LTPO con funzionalità Always On.

Huawei Watch 4 invece ha un corpo in acciaio inossidabile con display in vetro curvo LTPO da 1,5 pollici.

Entrambi sono impermeabili fino a 30 metri, 5ATM di resistenza all’acqua ed offrono la certificazione IP68. Inoltre, sono forniti di cinturini unici che variano a seconda dei diversi modelli: Watch 4 Pro è disponibile con cinturino in titanio a forma di H con design lucido e brillante, oppure con cinturino in pelle Dark Brown. Huawei Watch 4 invece è disponibile con cinturino in fluoroelastometronero.

La serie guarda anche agli sportivi, e supporta oltre 100 modalità diverse includendo sia attività come corsa, ciclismo e nuoto che immersioni fino a 30m.

Huawei Watch 4 e Huawei Watch 4 Pro sono disponibili in Italia in diverse varianti: Huawei Watch 4 con cinturino in fuoroelastometro nero ha un prezzo di 449,90 Euro, mentre il Pro con cinturino in pelle scura marrone costa 549,90 Euro con la variante con cinturino in titanio di grado aerospaziale che è disponibile a 649,90 Euro. Acquistando il prodotto entro il 21 giugno si potrà ottenere in omaggio anche gli auricolari HUAWEI FreeBuds 5i. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito di Huawei.