Huawei Watch D in arrivo in Europa da 12 ottobre: caratteristiche e prezzo

Dopo il lancio in Italia di Huawei nova Y70, smartphone di fascia medio-bassa dalla importante autonomia, la società cinese si prepara a portare in Europa e nel Belpaese Huawei Watch D, il suo primo smartwatch con monitoraggio della pressione sanguigna presentato a livello internazionale nel dicembre 2021.

Secondo quanto ripreso da GSMArena, dopo la sua apparizione a Berlino all’IFA 2022 Huawei Watch D si prepara a giungere entro i confini tedeschi in data 12 ottobre 2022 con prezzo fissato a 449 euro. Nell’anticipare il debutto nel Vecchio Continente, la divisione europea di Huawei ha svelato che il ritardo del lancio è stato causato dalle procedure burocratiche dell'EMA - European Medicines Agency – per approvare le funzionalità del Watch D.

Lo smartwatch in questione, infatti, è tutt’altro che tipico in quanto ha un modulo ECG ad alte prestazioni con mini-pompa per gonfiare elettricamente una camera d’aria, cosicché il cinturino sul polso possa misurare con precisione la pressione sanguigna. Secondo i dati della società, i sensori hanno un errore di margine estremamente basso di 3 mmHg.

Dopo il debutto di Huawei Watch D in Germania, dunque, ci si aspetta il lancio in Italia e in altri paesi europei, con diffusione rapida nel continente. Le tempistiche esatte, tuttavia, non sono note.

Sempre à propos di Huawei, sta arrivando la versione Global di Huawei Mate 50 Pro.