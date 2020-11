Huawei Watch FIT, lo smartwatch scende sotto i 100 euro su Amazon Italia

Giusto questa stamattina abbiamo pubblicato la nostra guida alle migliori smartband economiche (sotto i 50 euro). Tuttavia, nel mondo degli indossabili non esiste solamente questa tipologia di prodotti, ma ci sono, ad esempio, anche smartwatch. Ci spostiamo proprio in questo campo per via di un'offerta di Amazon relativa a Huawei Watch FIT.

Più precisamente, questo modello viene proposto a un prezzo pari a 98,99 euro. Stando al portale ufficiale italiano di Amazon, in precedenza il costo era di 129,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 24%, ovvero di 31 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Si infrange inoltre la "barriera psicologica" dei 100 euro, piazzando il dispositivo a un prezzo interessante. Vi ricordiamo che si tratta di uno smartwatch con display AMOLED da 1,64 pollici. La colorazione in offerta a questo prezzo è quella Graphite Black.

In ogni caso, dando un'occhiata alle altre offerte relative al prodotto presenti online, ci siamo accorti del fatto che Unieuro propone lo smartwatch a 109,90 euro tramite il suo portale ufficiale. MediaWorld, invece, vende il dispositivo a 99 euro. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" su Huawei Watch FIT sta facendo scendere in modo significativo il prezzo dello smartwatch.

Se volete approfondire questo prodotto, potete farlo tramite la nostra recensione di Huawei Watch FIT (pubblicata giusto qualche settimana fa). Abbiamo definito il dispositivo come un ibrido tra uno smartwatch e una smartband.