Huawei Watch Fit è ufficiale: ottima autonomia, display ampio e prezzo interessante

Huawei non ha intenzione di aspettare l’IFA 2020 di Berlino per presentare il suo nuovo smartwatch: non il tanto atteso Huawei Watch GT 2 Pro in arrivo assieme alla serie Huawei Mate 40, ma il modello Huawei Watch Fit, un wearable ibrido tra gli smartwatch di fascia alta e i fitness tracker più economici.

Huawei Watch Fit ha dimensioni pari a 46 x 30 x 10.7 mm e un peso di 21 grammi; lato hardware figurano uno schermo AMOLED rettangolare e leggermente curvo da 1.64 pollici con risoluzione pari a 280x456 pixel, 4 GB di spazio d’archiviazione e batteria in grado di offrire un’autonomia fino a 10 giorni.

Essendo una “via di mezzo” tra i fitness tracker più economici e gli smartwatch di fascia alta della serie Huawei Watch GT, tra le varie funzioni disponibili ci sono tante modalità per attività fisica indoor e outdoor, GPS integrato per tenere traccia dei percorsi, analisi del sonno, cardiofrequenzimetro e anche la resistenza all’acqua fino a 5 metri.

La sua presentazione arriva quasi nello stesso momento in cui sono apparsi online i primi documenti ufficiali del OnePlus Watch, altro smartwatch molto interessante che potrebbe arrivare sul mercato entro fine 2020. Ora l’azienda di Pete Lau avrà un altro prodotto da aggiungere alla lista dei competitor nel settore wearable.

Huawei Watch Fit sarà supportato da dispositivi Android e iOS e disponibile a partire dal 3 settembre al prezzo di 110 dollari e in tre colori: Sakura Pink, Mint Green e Graphite Black.