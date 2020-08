Huawei Watch GT 2 Pro arriverà assieme alla serie Huawei Mate 40?

Secondo gli ultimi dettagli trapelati in rete, il nuovo smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro ha appena ricevuto le certificazioni per la commercializzazione in diversi paesi asiatici, negli Stati Uniti e in Europa, e potrebbe arrivare sul mercato assieme alla nuova serie di smartphone top di gamma Huawei Mate 40.

I prossimi smartwatch di casa Huawei sono comparsi nei siti della Federal Communications Commission (FCC) e della Eurasian Economic Commission (EEC) con il codice di identificazione VID-B19. Tra i vari dettagli tecnici si parla della batteria da 455 mAh (come lo Huawei Watch GT 2e disponibile in Italia da aprile) con però supporto alla ricarica wireless a 10W e la dotazione di una porta USB Type-C.

Il caricatore wireless modello CP80 ha un design circolare e anch’esso la porta USB Type-C. Online non sono apparsi ulteriori dettagli riguardo prezzo o altre caratteristiche tecniche, ma ci si aspetta comunque un prodotto superiore rispetto a entrambi i predecessori Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e: quest’ultimo è dotato del chipset proprietario Kirin A1, la suddetta batteria da 455 mAh, design moderno e sportivo da 46mm con quadrante rotondo e cinturino in gomma, e per la prima volta al mondo anche della funzione di monitoraggio dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue.

Nel mentre, online si parla già dei possibili prezzi della serie di smartphone Huawei Mate 40, che probabilmente giungerà sul mercato a settembre/ottobre.