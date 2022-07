Huawei Watch GT 2 è scontato del 43% da MediaWorld, Unieuro rilancia

Dopo aver trattato lo sconto di MediaWorld su una cassa Sony, torniamo ad approfondire una promozione della ben nota catena in ambito tech. Si fa anche in questo caso riferimento a un dispositivo definibile "sgargiante", perlomeno in determinate colorazioni, dato che c'è un'offerta relativa allo smartwatch Huawei Watch GT 2.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla popolare catena, il succitato prodotto viene adesso venduto a un prezzo pari a 129,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo dello smartwatch verrebbe venduto a un costo di 229,90 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 43,46%, ovvero lo sconto è di 99,91 euro.

In ogni caso, l'iniziativa promozionale in cui è inclusa l'offerta è quella "Occasioni di Fine Serie", dunque capite bene che la disponibilità potrebbe risultare limitata. Per il resto, ricordiamo che il dispositivo indossabile presenta un display AMOLED da 1,39 pollici. Se volete approfondire ulteriormente il prodotto, potete farlo mediante la nostra recensione di Huawei Watch GT 2, uscita nel 2019.

Al netto di questo, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto il prodotto, nel modello da 46mm, viene proposto a 99,99 euro da Unieuro. In parole povere, sì: Unieuro ha rilanciato. Per il resto, lo smartwatch viene venduto a 129 euro su Amazon.