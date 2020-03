Huawei Watch GT 2e annunciato ufficialmente: lo smartwatch diventa ancora più sportivo

Giornata ricca di presentazioni per Huawei. Infatti, dopo aver annunciato la gamma di smartphone P40, l'azienda cinese ha "tolto i veli" anche allo smartwatch Watch GT 2e, una versione rivista del suo iconico "dispositivo da polso".

Come si può intuire dal nome, Watch GT 2e riprende la "base" dell'ottimo Huawei Watch GT 2, ma va ad effettuare delle importanti modifiche a livello di design. Infatti, questo modello sembra voler andare ad accaparrarsi un pubblico più giovane, strizzando particolarmente l'occhio agli sportivi. Non a caso, il cinturino è in gomma e il look è proprio quello che ci si aspetta da uno smartwatch di questo di tipo.

Lo schermo è un pannello AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 434 x 434 pixel e lo smartwatch è impermeabile fino a 5ATM. Per quanto riguarda l'autonomia stimata, Huawei parla di due settimane. Sotto alla scocca, troviamo un processore Kirin A1 e 4GB di memoria interna, che possono contenere oltre 500 canzoni. Le funzionalità dedicate allo sport non mancano di certo: ci sono più di 100 modalità ed è presente un sistema in grado di capire in modo automatico quale attività state praticando.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Huawei Watch GT 2e arriverà in Italia a partire dal 10 aprile 2020 a un prezzo di 169 euro. Per maggiori dettagli sul prodotto, vi rimandiamo al sito ufficiale dell'azienda cinese.