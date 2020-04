Huawei Watch GT 2e disponibile da oggi in Italia a 169 Euro

Dopo l'annuncio ufficiale di Huawei Watch GT 2E dello scorso Marzo, lo smartwatch della società cinese arriva ufficialmente in Italia sull'e-commerce Huawei Store, presso i principali negozi d'elettronica, su Amazon Italia e presso il sito dell'Huawei Experience Store di Milano.

Il prezzo consigliato è di 169 Euro, ma Huawei Watch GT 2e arriva in Italia in quattro diverse colorazioni nella versione da 46mm: Graphite Black, Lava Red, Mint Green e Icy White.

Huawei Watch GT 2e introduce, per la prima volta a livello globale, la funzione di monitoraggio dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2): in qualsiasi momento e in un solo minuto gli utenti potranno testare il proprio livello di SpO2 e valutare le proprie condizioni di salute. Grazie alle tecnologie all’avanguardia sviluppate da Huawei, Truseen™ 3.5 per la misurazione del battito cardiaco, TruRelex™ per la gestione dello stress e Trusleep™ 2.0 per monitorare la qualità del sonno, gli utenti avranno sempre a disposizione un quadro completo della propria salute fisica.

Huawei Watch GT 2e è il compagno ideale per allenamenti e attività sportive. Come un vero personal trainer, offre un’esperienza fitness ancora più intelligente, supportando 100 modalità di allenamento, tradizionali e più di tendenza, e un’autonomia in grado di durare fino a due settimane di utilizzo, grazie al Chipset proprietario Kirin A1.

Gli utenti potranno inoltre memorizzare circa 500 canzoni mp3 sul loro Huawei Watch GT 2e e, grazie a Huawei Music e alle cuffie wireless HUAWEI FreeBuds 3, allenarsi con la propria playlist personalizzata sarà ancora più semplice.

Il nuovo wearable vanta un design moderno e sportivo da 46mm, con quadrante rotondo e cinturino integrato, estremamente portabile e confortevole, disponibile in quattro diverse colorazioni: Graphite Black, Lava Red, Mint Green and Icy White con cinturino in morbida gomma fluorurata, confortevole e delicata sulla pelle.