HuaweI Watch GT 3 da 46mm in oferta su Amazon: risparmio del 20%

Dopo aver parlato degli sconti Amazon sui notebook da gaming, segnaliamo che in giornata odierna il colosso di Seattle propone un'offerta molto interessante anche su Huawei Watch GT 3, nella versione con cassa da 46mm.

Di seguito i dettagli della promozione:

Huawei Watch GT 3 46 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità di Allenamento, con Adattatore AP52, Black: 199 Euro (249 Euro)

Il risparmio netto, quindi, è del 20% rispetto al prezzo di listino, pari a 50 Euro. Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 39,80 Euro al mese per cinque mesi. La consegna è garantita per domani per coloro che effettuano l'ordine entro le prossime 2 ore e 43 minuti.

L'offerta sarà attiva per i prossimi sette giorni, e direttamente attraverso la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra per due anni al prezzo di 14,15 Euro e per tre anni a 20,51 Euro. Disponibile anche l'opzione regalo, spuntando la casella dedicata.

Si tratta senza dubbio di un'ottima promozione, che permette di portare a casa ad un prezzo molto conveniente uno degli smartwatch più apprezzati da parte degli utenti, che può essere utilizzato anche per l'allenamento grazie all'ampio supporto.