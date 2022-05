Huawei Watch GT 3 Pro arriva in Europa: lancio il 18 maggio, ecco come sarà

In seguito all’ufficializzazione di Huawei Watch GT 3 Pro in Cina avvenuta a fine aprile 2022, finalmente abbiamo buone notizie per i consumatori del Belpaese: Huawei Watch GT 3 Pro domani arriva in Europa con l’evento di lancio ufficiale, fissato per le 14:00 ore italiane.

La conferma della presentazione nella giornata di domani, 18 maggio 2022, è giunta direttamente dalla filiale britannica di Huawei Mobile, la quale ha pubblicato su Twitter un breve video teaser dedicato esclusivamente al detto smartwatch. Dalla didascalia si legge: “Progettato per ogni occasione. Stiamo portando un'eleganza senza tempo al lancio del prodotto HUAWEI Flagship 2022, con il nuovo HUAWEI Watch GT 3 Pro”.

La clip commerciale a disposizione svela poi alcuni elementi di design in realtà già noti dalla variante presentata in Cina: cassa in ceramica o acciaio a seconda della dimensione (43 mm nel primo caso e 46 mm nel secondo), con cinturini in pelle o ceramica, display AMOLED da 1,32/1,43 pollici con vetro zaffiro e resistenza sott’acqua fino a 30 metri. L’autonomia dichiarata, dunque, è pari a 7/14 giorni massimo per le versioni da 43/46 mm. Infine, tra le funzionalità chiave troviamo NFC, sensori ECG, SpO2, stress, sonno, temperatura corporea e 100 modalità sportive, di cui 18 professionali.

Che prezzo possiamo aspettarci? Convertendo quello cinese si parla di 360 Euro per la versione in acciaio da 46 mm o 430 Euro per lo HUAWEI Watch GT 3 Pro in ceramica da 43 mm. Tuttavia, come ben sappiamo, la conversione diretta non svela mai il cartellino autentico europeo; di conseguenza, non ci resta altro che aspettare la presentazione.

