Huawei Watch GT 3 Pro in arrivo: nuovo smartwatch verrà presentato il 28 aprile

Nella stessa giornata in cui Huawei presenterà lo smartphone pieghevole Mate Xs 2 di fascia alta, la società cinese mostrerà al pubblico internazionale lo smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro che, osservando la tendenza per i predecessori, arriverà anche in Europa nelle settimane successive al debutto in Cina.

Tramite il social network cinese Weibo la casa di Shenzhen ha confermato l’imminente presentazione di Huawei Watch GT 3 Pro con un semplice video teaser che sembra indicare al supporto all’immersione sott’acqua fino a 30 metri. In altri termini, dovrebbe trattarsi di un wearable elegante e di fascia alta adatto anche all’attività sportiva.

Al momento non sono noti altri dettagli tecnici, dato che il teaser in questione è stato pubblicato giusto a due giorni dalla introduzione effettiva. Tuttavia, possiamo già trovare qualche indizio nelle specifiche del Huawei Watch GT 3 lanciato in Europa nell’ottobre 2021: tale iterazione del wearable ha il sistema operativo HarmonyOS 2.1 e funzionalità inedite lato benessere come Healthy Living e TruSeenTM 5.0+, oltre a una tecnologia proprietaria per monitorare la frequenza cardiaca. Non mancano dunque Always on Display (AOD), corona rotante con feedback tattile e autonomia di 14 giorni.

Considerato che Huawei Watch GT 3 Pro è l’evoluzione stessa della versione base, ci aspettiamo uno smartwatch magari con una autonomia superiore o un design più premium. Il prezzo dovrebbe dunque aumentare oltre la quota di 299 Euro del Huawei Watch GT3 Elite, potenzialmente toccando i 350-400 Euro.

