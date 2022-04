Huawei Watch GT 3 Pro e Huawei Band 7 ufficiali: arriveranno in Italia?

Huawei ha presentato due dispositivi wearable sul mercato cinese nelle ultime ore, preparandosi anche al loro futuro, probabile debutto in Europa: Huawei Watch GT 3 Pro e Huawei Band 7 sono ufficiali. Vediamo assieme nel dettaglio le specifiche dello smartwatch e della smartband della società di Shenzhen.

Partiamo proprio dal tanto atteso Huawei Watch GT 3 Pro presentato il 28 aprile 2022, non altro che ieri: si tratta dell’evoluzione naturale dello Huawei Watch GT 3 già disponibile in Italia, presentato dalla società con un’estetica più raffinata grazie al corpo in titanio e display in vetro zaffiro per la variante da 46 mm, e al corpo in ceramica del modello da 43 mm. Piuttosto che uno smartwatch, sembra essere un orologio tradizionale!

Sotto la scocca notiamo importanti modifiche specialmente lato batteria, dato che la ricarica ora avviene il 30% più velocemente e il 25% può essere ottenuto in soltanto 10 minuti. Nel caso dello Huawei Watch GT 3 Pro da 46 millimetri, si parla addirittura di due settimane intere di autonomia con una sola carica, oppure otto giorni in caso di utilizzo intenso. A ciò si aggiunge anche l’impermeabilità promossa tramite i primi video teaser, in quanto lo smartwatch è classificato per l'immersione in apnea fino a 30 metri.

Il fitness tracker più economico Huawei Band 7 è invece ideale per tutti coloro che preferiscono form factor più compatti e leggeri: con un peso pari a soli 16 g e uno spessore di 9,99 mm, è perfetto per chi predilige soluzioni minimal ed economiche. Lo schermo in dotazione è un AMOLED da 1,47 pollici con cornici ultra sottili, e non mancano funzionalità come il monitoraggio di sonno, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, una miriade di quadranti personalizzati, 96 modalità sportive e NFC. Inoltre, notiamo l’impermeabilità fino a 50 metri.

Considerato che attualmente entrambi i dispositivi sono disponibili esclusivamente in Cina, i prezzi che indicheremo di seguito sono frutto della conversione da yuan a Euro, ergo vanno presi con le pinze: Huawei Watch GT 3 Pro ha un prezzo di listino di partenza pari a 360 Euro, mentre Huawei Band 7 parte da 39 Euro. Possiamo aspettarci aumenti al lancio in Italia, di cui al momento non v’è alcuna conferma ufficiale.

Giusto ieri, invece, Huawei ha lanciato il foldable Mate Xs 2.