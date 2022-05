Huawei Watch GT 3 Pro è ufficiale: in arrivo in Titanio e Ceramica

Ancora annunci dal fronte Huawei. Quest’oggi la compagnia asiatica, dopo aver svelato Huawei Watch Fit 2, ha annunciato anche il nuovo Huawei Watch GT 3 Pro, il nuovo smartphone premium disponibile in due modelli (in titanio e ceramica) con interfaccia grafica rinnovata e materiali premium come vetro e zaffiro.

Presente anche qui la tecnologia di monitoraggio dati TruSeen 5.0+ che garantisce una misurazione ancora più accurata delle condizioni di salute fisica e mentale grazie ai numerosi parametri. Inoltre, lo smartwatch supporta anche nuove modalità di allenamento professionale come la modalità immersion in apnea fino a 30 metri, che si aggiungo a più di 100 altri sport. Anche qui Huawei ha portato il supporto GNSS Dual-Band Five-System che offre dati di localizzazione geografica ancora più accurati mentre si corre.

Su Huawei Watch GT 3 Pro Titanium Edition troviamo un display AMOLED a colori da 1,43 pollici con risoluzione di 466x466 pixel, in grado di offrire una resa ancora più chiara rispetto alle versioni precedenti. La cassa è in titanio e progettata per resistere anche al tempo. Al lato troviamo una corona tattile rotante 3D che permette di scorrere attraverso l’interfaccia ma anche regolare le varie impostazioni.

Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic Edition invece ha una cassa in ceramica e l’esclusivo quadrante che cambia forma con il passare delle ore per simboleggiare il passare del tempo. Su quest’ultimo troviamo un display AMOLED HD da 1,32 pollici a colori con risoluzione 466x466 HD.

Huawei Watch GT 3 Pro eredita la batteria di lunga durata con 14 giorni di autonomia su Titanium Edition e 7 giorni su Ceramic Edition. La ricarica è più veloce del 30% rispetto al Watch GT 2 Pro.

Da oggi al 26 GIugno Huawei Watch GT 3 Pro da 46mm è disponibile a 369,90 Euro su Huawei Store nelle versioni con cinturino in fluoro elastometro nero e cinturino grigio in pelle. Huawei Watch GT 3 Pro da 46mm nella versione titanio è in promozione a 499,90 Euro, mentre la versione da 43mm è disponibile al prezzo di 499,90 Euro nella versione con cinturino in pelle bianca e nella versione con cinturino in ceramica a 599,90 Euro. Entrambi i modelli garantiranno in regalo gli auricolari Huawei FreeBuds Lipstick.