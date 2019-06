Huawei Watch GT: finalmente arriva l'Always On Display

Ci siamo, finalmente è arrivata anche sul Huawei Watch GT la possibilità di mantenere lo schermo sempre attivo. Fino ad ora bisognava attivarlo manualmente ogni volta che si voleva consultare l'ora.

La release 1.0.8.3.4 sta venendo distribuita gradualmente in questi giorni su tutti i device Huawei GT. La novità più interessante è data dalla possibilità di tenere lo schermo perennemente attivo. L'assenza di questa opzione era forse una delle sole poche mancanze dello smartwatch, che tuttavia bilanciava con una forte autonomia.

La nuova feature ovviamente non è obbligatoria, e può essere attivata a discrezione dell'utente. Sono due le watchface di base attivabili con l'Always on Display. Entrambe sono estremamente base, e permettono di mostrare solamente l'ora in formato digitale o analogico. Una volta fatto un tap sullo schermo torna visibile la watchface principale, con tutti i widget e le notifiche.

Huawei GT è stato presentato durante lo stesso evento di lancio del Mate 20, lanciando tra l'altro il guanto di sfida ad Apple e al suo Apple Watch 4.

Il Watch GT ha uno schermo OLED touch da 1,39 pollici e risoluzione 454x454, che si fa riconoscere nel mucchio per la sua forma circolare. Si tratta di un ottimo smartwatch che ha ben poco da invidiare alla concorrenza: autonomia massima di 14 giorni a condizioni ottimali (ovviamente si riduce notevolmente con lo schermo sempre attivo), funzioni di monitoraggio continuo del battito cardiaco, resistenza all'acqua fino a 5ATM, e comparto sensori all-inclusive con barometro, bussola, e GPS.