Huawei Watch Ultimate arriva in Italia: il nuovo smartwatch di lusso per gli sport estremi

Huawei annuncia oggi l’arrivo in Italia di Huawei Watch Ultimate, il nuovo smartwatch top di gamma della società che è pensato per gli amanti degli sport estremi e che sfoggia un design di lusso.

Realizzato in lega Liquid Metal a base di zirconio, una prima volta per il settore, Huawei Watch Ultimate sarà disponibile in due versioni: Voyage Blue ed Expedition Black. La prima si ispira alla forza delle onde ed include una lunetta in ceramica nanocristallina blu intenso. Huawei Watch Ultimate Expedition Black invece è pensato per coloro che prediligono le avventure all’aria aperta ed è dotato di un anello in ceramica nanocristallina con tachimetro integrato che prende il posto del corpo satinato a base di zirconio.



I quadranti di entrambe le versioni mostrano l’orario di 24 città in 24 fusi orario, e sono personalizzabili tramite l’app Huawei Health.

Lo schermo è LTPO AMOLED da 1,5 pollici, sottile e flessibile, con copertura in vetro zaffiro. Per quanto riguarda i cinturini, sulla versione Voyage Blue trova spazio una versione realizzata in lega di titanio di grado aerospaziale con durata doppia rispetto all’acciaio inossidabile. Entrambi sono dotati di un esclusivo cinturino in gomma nitrilica idrogenata con importanti proprietà meccaniche e resistenza all’usura durante le immersioni.



Huawei sottolinea come Watch Ultimate sia in grado di sopportare pressioni estreme in acqua fino a 100 metri di profondità, ed è dotato di un segnalatore acustico in grado di emettere suoni per alert multisensoriali che preservano la sicurezza mentre si è sott’acqua. Proprio a livello d’immersione, la modalità dedicata supporta quattro diverse attività: immersione ricreativa, tecnica, libera e gauge.



Presente anche una nuova modalità Spedizione, progettata per essere utilizzati all’aria aperta come fuoristrada nel deserto, campeggio ed escursioni.

Per quanto riguarda i sistemi di localizzazione, la funzionalità di posizionamento GNSS a cinque sistemi offre una panoramica di livello professionale dei dati e l’indossabile registra la traiettoria di movimento tramite vari punti di marcatura.



Ovviamente, Huawei Watch Ultimate include anche varie funzionalità per la gestione del benessere ed è in grado di notificare la frequenza cardiaca irregolare, effettuare lo screening per il rischio di arteriosclerosi con rilevazione della rigidità arteriosa, effettuare analisi HRV, monitorare l’SpO2, la frequenza cardiaca, il sonno e lo stress.



Supportata anche la ricarica wireless super veloce della batteria che secondo i dati di Huawei supporta fino a due settimane di autonomia.



HUAWEI WATCH Ultimate Expedition Black è disponibile al costo di 749,90 euro e HUAWEI WATCH Ultimate Voyage Blue al costo di 899,90 euro da oggi 3 Aprile 2023. Fino al 23 aprile, con l’acquisto è possibile ottenere in omaggio anche gli auricolari true wireless top di gamma HUAWEI FreeBuds Pro 2 del valore di €199,90. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato.