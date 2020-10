Al via la Huawei Week: Huawei Watch GT 2e a 99 Euro!

Huawei ha annunciato la Huawei Week, sei giorni di promozioni che consentiranno di acquistare a prezzi ridotti tantissimi prodotti della società cinese, ottenendo un buono sconto per ogni 300 Euro di spesa.

L’offerta più vantaggiosa è senza dubbio quella che su Huawei Watch GT 2e, già attiva online e che nelle colorazioni Lava Red e Mini Green può essere acquistato al prezzo di 99 Euro. Come osservato dalla compagnia asiatica, si tratta di uno smartwatch pensato per gli utenti che vogliono tenersi in forma, ed integra anche il sensore SPO2.

Tra gli altri le altre offerte segnaliamo che fino al 21 Ottobre sarà possibile portare a casa Huawei MateBook D14 e D15 nelle configurazioni ci processore i5, 8 gigabyte di RAM e 256GB di storage a 649 Euro, mentre Huawei MateBook X Pro con processore i5, 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di storage è in promozione a 1.199 Euro.

Inoltre, come dicevamo poco sopra, su alcuni prodotti selezionati è possibile ricevere uno sconto immediato di 20 Euro per ogni ordine di almeno 300 Euro effettuato su Huawei Store.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo allo store online di Huawei. Come sempre, fateci sapere attraverso i commenti se avete trovato qualcosa d'interessante o meno.