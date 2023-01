Al via la Huawei Week: sconti ed offerte fino al 31 Gennaio 2023

Fino al prossimo 31 Gennaio 2023, Huawei celebra la Huawei Week proponendo una serie di offerte molto interessanti su tanti dispositivi del proprio ecosistema. Gli utenti avranno la possibilità di ottenere coupon fino a 150 Euro e sconti esclusivi di diverso valore in base all'acquisto.

Come avvenuto anche in altre circostanze, il valore dei coupon varia in base alla spesa:

Con 200 Euro si otterrà uno sconto di 20 Euro

si otterrà uno sconto di 20 Euro Con 500 Euro si otterrà uno sconto di 60 Euro

si otterrà uno sconto di 60 Euro Con 1000 Euro si otterrà uno sconto di 150 Euro

Con il coupon da 20 Euro si può portare a casa Huawei Watch GT3 nella variante Gold al prezzo di 279 Euro al posto di 299 Euro, oppure Huawei FreeBuds Pro 2 nella colorazione Silver a 179,90 Euro al posto di 199,90 Euro.

Con il codice da 60 Euro invece, si può acquistare Huawei MatePad Pro 2 12.6 pollici, oppure Huawei MateView a prezzi più bassi rispetto ai 799,90 e 699 Euro.

Con gli acquisti da 1000 Euro in su invece il coupon sarà pari a 150 Euro: Huawei Mate 50 Pro può essere acquistato a 1049,99 Euro piuttosto che 1199,90 Euro, oppure Huawei MateBook X Pro a 1049 Euro anzichè 2199 Euro.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sul sito web ufficiale di Huawei.