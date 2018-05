Huawei e ZTE: stop alla vendita di smartphone nelle basi militari degli USA

Continua la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Una guerra che, purtroppo, sta avendo delle ripercussioni anche sul mercato tecnologico, e che tocca da vicino molti marchi di smartphone e prodotti famosi in tutto il mondo.

Oggi ci giunge notizia che il Dipartimento della Difesa degli USA ha vietato la vendita di smartphone Huawei e ZTE nelle varie basi militari.

La decisione è stata ufficializzata attraverso una direttiva diffusa dal Pentagono, in cui si legge che "i dispositivi ZTE ed Huawei potrebbero rappresentare un rischio inaccettabile per il personale, le informazioni e le missioni del Dipartimento", un concetto ripreso anche dal portavoce, il maggiore Dave Eastburn, secondo cui "alla luce delle informazioni in nostro possesso, il Pentagono interromperà immediatamente la vendita di smartphone ZTE e Huawei al personale del Dipartimento della Difesa".

Il Pentagono, però, ovviamente non ha fornito alcun tipo di dettaglio tecnico sulle potenziali minacce di cui si parla nel comunicato.

L'ordine di interrompere la vendita per gli smartphone Huawei e ZTE, però, è stato dato la scorsa settimana. Nell'ordinanza figurano anche modem internet per mobile ed altri prodotti wireless.

I membri del Dipartimento della Difesa potranno utilizzare i dispositivi personali Huawei e ZTE, ma il Pentagono ha sottolineato che tutti "dovrebbero essere consapevoli dei rischi per la sicurezza posti dai dispositivi Huawei, indipendentemente da dove sono stati acquistati".

Huawei, in una dichiarazione diffusa sottolinea che i propri prodotti soddisfano a pieno i più elevati standard di sicurezza e privacy, indipendentemente da dove operano. "Rimaniamo fedeli all'apertura ed alla trasparenza in tutto ciò che facciamo, e vogliamo essere chiari sul fatto che nessun governo ci abbia mai chiesto di compromettere la sicurezza o l'integrità delle nostre reti e dispositivi" si legge nel comunicato. ZTE, invece, si è rifiutata di commentare.

E' chiaro, però, che da tutti la decisione sarà interpretata come l'ennesima mossa dell'amministrazione Trump di ridurre l'influenza dei marchi cinesi nel settore degli smartphone e modem.