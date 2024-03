Hub USB C per MacBook ad un PREZZO IMPERDIBILE su Amazon per le offerte di primavera

Nell’ultimo giorno di sconti di primavera targati Amazon, il colosso di Seattle propone un super sconto su un hub USB-C per MacBook e computer portatili Windows, il cui prezzo cala ad un livello davvero imperdibile alla luce dell’ampia gamma di porte che offre.

SUPER OFFERTA su hub USB-C

Nella fattispecie, l’hub interessato è disponibile in offerta a 9,16 Euro, il 45% in meno rispetto ai 45 Euro di listino, ma il prezzo è anche significativamente più basso rispetto ai 16,61 Euro di listino. La promozione, che rientra tra le offerte di primavera di cui abbiamo ampiamente parlato su queste pagine nel corso degli ultimi giorni, scadrà alle 23:59 di oggi, 25 Marzo 2024, ed Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per mercoledì per coloro che effettuano l’ordine entro 5 ore e 54 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

L’hub in questione è USB-C, ed è dotato di un ingresso HDMI, una uscita USB-C, due USB A 3.0, due porte USB-A 2.0, una porta Ethernet, un lettore di schede SD ed una porta di ricarica a 100W PD. Ovviamente è compatibile non solo con i MacBook, ma anche con i PC Windows. L’aspetto più interessante è senza dubbio rappresentato dall’ampia compatibilità ma anche dalla ricarica rapida che permette di godere di un ingresso di 100W ed un’uscita di 85W.