Hubble sta affrontando il problema più grave da oltre un decennio, dice la NASA

Quasi un mese fa, per la precisione il 13 giugno 2021, il telescopio Hubble ha subito un guasto inaspettato che lo ha portato a interrompere tutte le sue operazioni e lo ha bloccato in una "modalità provvisoria". La NASA sta cercando di risolvere la situazione, ma il problema sembra essere più grave del previsto.

"A causa di questa particolare anomalia l'osservatorio non può funzionare finché non verrà risolta, non penso che risolverla sia di natura diversa rispetto ad altre anomalie di cui si occupa la NASA", ha dichiarato Paul Hertz, direttore della divisione astrofisica della NASA in una recente intervista a Space.com.

Ovviamente risolvere problemi simili non è facile, poiché gli ingegneri non possono agire "fisicamente" sull'hardware. Nelle settimane successive al guasto, diversi esperti hanno lavorato insieme per creare un elenco di potenziali colpevoli e, secondo quanto emerso, il problema attuale è da ricercare nei sistemi adiacenti che interagiscono con il computer di Hubble.

"Stiamo deliberatamente non mettendo pressione sul tempo alla squadra", ha dichiarato Hertz. "Ho detto loro che l'obiettivo è recuperare in sicurezza le operazioni scientifiche di Hubble, non farlo rapidamente". L'operazione è più delicata del previsto e, prima di inviare qualsiasi comando al telescopio, l'intero piano deve essere approvato da un comitato di revisione indipendente e da un gruppo di manager della NASA.

C'è la possibilità, infatti, che un piccolo errore possa porre fine per sempre ad Hubble.