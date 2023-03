Hubble cattura qualcosa di meraviglioso: Una galassia tentacolare come una medusa

Hubble, lungi dall'andare in pensione, continua a regalarci immagini mozzafiato di un universo sempre più incredibile. Questa volta ci addentriamo nelle profondità del cosmo puntando verso la costellazione della Balena, dove troviamo una galassia dalla conformazione unica, che con i suoi "tentacoli" ci catturerà dal primo sguardo.

Ciò che possiamo notare, nella nuova immagine del telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA, è infatti una galassia davvero particolare, con formazioni di stelle che lambiscono l'oscurità del cosmo come braccia tentacolari, quasi a formare la testa di medusa.

Queste strane galassie, mentre si muovono attraverso lo spazio intergalattico, subiscono una lenta rimozione del loro gas, formando le tipiche scie che le fanno assomigliare a dei viticci illuminati dai gruppi di formazione stellare.

Sotto il nucleo di questa galassia sono appunto visibili estroflessioni bluastre, tali da conferirle il particolare aspetto simile ad una medusa. Questa in particolare, che possiamo osservare attraverso il link ufficiale del Goddard Space Center, è nota come JO201, e si trova nella costellazione della Balena (Cetus in latino).

Come è possibile notare anche dall'immagine rilasciata dalla NASA, i viticci delle galassie medusa si estendono oltre il disco luminoso del nucleo della galassia, regalandogli un aspetto unico. In questa nuova osservazione vi è inoltre un'importante studio sulle dimensioni, le masse e le età di tali gruppi di formazione stellare compresi nei tralci.

Gli astronomi sperano infatti che questo fornisca una migliore comprensione della connessione tra la formazione stellare e lo "stiramento" dovuto alla "pressione ram", che in fisica descrive una pressione esercitata su un corpo che si muove attraverso un mezzo fluido, e che nel caso specifico genera il processo di formazione dei viticci delle galassie medusa.

Non resta quindi che ammirare la splendida immagine ottenuta attraverso la potente Wide Field Camera 3 (WFC3) di Hubble, che vi ricordiamo potete trovare visitando il link ufficiale del Goddard Space Center NASA.