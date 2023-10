Hubble colpisce ancora: Guardate che splendida galassia ha catturato

Hubble continua a stupirci con immagini davvero incredibili. L'universo, lo sappiamo, è magnifico nella sua immensa varietà ed è anche grazie al telescopio spaziale Hubble se possiamo vedere con i nostri occhi tanto splendore. Questa volta, in particolare, è riuscito a scattare una foto di una incredibile galassia a spirale. Guardate che bella.

Quella che potete osservare nell'immagine in calce è NGC 685 una galassia a spirale che viene definita "barrata" grazie alla sua linea luminosa centrale. La vediamo protagonista della scena con i suoi bracci curvi ed irregolari, tra stelle che brillano debolmente su uno sfondo nero come la pece.

Questa bellissima galassia si trova a circa 58 milioni di anni luce di distanza da noi, nella costellazione dell'Eridano, una costellazione dell'emisfero celeste australe che deve il suo nome al fiume della mitologia greca dove perse la vita Fetonte, figlio del dio Apollo.

Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha puntato il suo sguardo verso questa meravigliosa galassia come parte integrante di uno sforzo scientifico volto allo studio della formazione e dell'evoluzione degli ammassi stellari.

Infatti, poiché le giovani stelle brillano a lunghezze d'onda ultraviolette per noi invisibili, i potenti strumenti di cui è provvisto hanno le capacità di intercettare tali radiazioni, rendendo il telescopio con gli occhiali perfettamente adatto a questo compito.

Pensate che, prima dell'avvento dei più potenti strumenti d'osservazione, fu l'astronomo britannico John Herschel a scoprire NGC 685, nel lontano 1834, notando già dalle prime osservazioni la sua apparente rotondità. L'intera galassia ha un diametro di circa 60.000 anni luce, poco più della metà della nostra Via Lattea ed è classificata come "di medie dimensioni", potendo contenere circa 100 milioni di stelle.

L'intenso bagliore centrale di NGC 685 deriva dalla moltitudine di stelle concentrate in un'area relativamente piccola. Le macchie di color blu, che invece potete notare lungo i suoi bracci, sono proprio ammassi stellari, gruppi di astri tenuti insieme dalla loro reciproca attrazione gravitazionale. Infine, le zone rosso scuro vicino alla linea centrale raffigurano gas e polveri interstellari, la materia stessa di cui sono formate le stelle.

Rimanendo in tema, sapete che la Cina vuole sconfiggere Hubble con il suo nuovo telescopio spaziale? Pensate che ce la farà? Di sicuro quando si parla di ricerca scientifica non dovrebbero esserci né vincitori né vinti, ma solo il raggiungimento del progresso comune.



Crediti d'immagine: NASA's Hubble Space Telescope's view of NGC 685 in the constellation Eridanus, the River.

NASA, ESA, and J. Lee (Space Telescope Science Institute); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)