Hubble continua a regalarci immagini uniche: Guardate queste galassie che si fondono

Per nostra fortuna il telescopio spaziale Hubble non vuole proprio "andare in pensione". Altrimenti non potremmo godere di immagini davvero uniche, che lasciano senza fiato esperti ed appassionati. Questa volta, il potente "occhio nello spazio" della NASA/ESA, ci regala una visione incredibile di un trio di galassie in fusione.

Davvero uno spettacolo quello su cui possiamo poggiare lo sguardo (nell'immagine in calce). Tre luminose e vorticose galassie in fusione nella costellazione di Boöte, nota anche sotto il nome di Bifolco, una delle 88 costellazioni moderne.

Come possiamo osservare, ed immaginare, le tre galassie sono davvero in rotta di collisione ed alla fine si fonderanno in un'unico più grande agglomerato, distorcendo la struttura a spirale l'una dell'altra, attraverso l'enorme interazione gravitazionale reciproca che avverrà nel processo.

Pensate, queste galassie in aggregazione, note agli astronomi come SDSSCGB 10189, vivono una condizione spaziale alquanto rara poiché, pur essendo degli enormi bacini di formazione stellare, si trovano a soli 50.000 anni luce l'una dall'altra.



Uno spazio enorme? Al contrario. Infatti, anche se a noi potrebbe sembrare una distanza "di sicurezza", per le galassie è un intervallo estremamente breve. D'altronde, i nostri "vicini galattici" sono molto più lontani. Andromeda ad esempio, che è la galassia più vicina alla Via Lattea, dista oltre 2,5 milioni di anni luce dalla Terra.

Se possiamo ammirare questa splendida immagine, lo dobbiamo ai potenti strumenti di Hubble, in particolare alla Wide Field Camera 3 ed alla Advanced Camera for Surveys, in grado di indagare su questo trio galattico nei minimi dettagli, così da permettere agli astronomi di comprendere l'origine delle galassie più grandi e massicce dell'universo.

Nella foto, inoltre, è possibile notare anche un'altra galassia in primo piano, defilata sulla sinistra, che sembra quasi fluttuare serenamente e noncurante dell'imminente scontro cosmico protagonista della scena.

Non resta quindi che ammirare lo splendido scatto di Hubble che, come sempre, potete osservare alla massima risoluzione visitando il sito ufficiale della NASA.

Crediti d'immagine: NASA