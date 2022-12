Hubble continua a regalarci immagini uniche: Guardiamo il suo nuovo scatto

Il Goddard Space Flight Center della NASA ha recentemente rilasciato una nuova immagine catturata del telescopio spaziale Hubble. Un bellissimo scatto dell'ammasso aperto BSDL 2757 che dimostra come, anche dopo 32 anni, l'iconico occhio sullo spazio profondo sia ancora in "piena forma". Scopriamo insieme la meravigliosa immagine.

La nuova immagine catturata da Hubble mostra molteplici stelle luminose, dal caratteristico colore bianco-blu, presenti nell'ammasso aperto BSDL 2757, mentre penetrano con la loro incantevole luce attraverso i toni rosso cremisi delle nubi di gas e polvere.

Il telescopio spaziale della NASA ha catturato questa particolare scena come parte di uno studio più grande, atto ad osservare come la polvere nella Grande Nube di Magellano, una galassia nana probabilmente satellite della Via Lattea, oscuri la luce ultravioletta in quattro diverse regioni di formazione stellare.

I ricercatori hanno studiato le stelle nella loro fase iniziale di sviluppo, in un periodo della loro crescita in cui stanno ancora accumulando massa dalle nuvole di materiale che le avvolgono. Come si può notare anche dalla foto, mentre il gas e le polveri interstellari si muovono a spirale verso una giovane stella in evoluzione, questa rilascia una caratteristica luce ultravioletta.

Lo studio di questo fenomeno è molto importante, poiché analizzando come questa luce interagisce con le polveri, gli astronomi saranno in grado di comprendere sempre meglio le proprietà che caratterizzano i diversi ambienti di formazione.

In ultima analisi, possiamo sottolineare come i colori blu, verde ed arancione presenti nella foto, rappresentano i rispettivi colori nello spettro della luce visibile. Mentre il colore rosso caratterizza la luce nella parte del vicino infrarosso dello spettro.

Non resta quindi che ammirare questa nuova splendida immagine catturata dall'inossidabile telescopio della NASA, che recentemente, ha stupito appassionati (e non) grazie ad un'altra foto incredibile di Hubble.

Rimanendo in tema, se siete interessati ad approfondire l'argomento, ecco un interessante articolo su curiosità e successi del telescopio Hubble.

Crediti immagine: NASA, ESA e L. Bianchi (Johns Hopkins University); Elaborazione: G. Kober (NASA/Catholic University of America)