Hubble continua a sorprenderci: Guardate che meraviglia la Nebulosa Tarantola

Quello che questa volta ci regala il telescopio spaziale Hubble è un bellissimo scatto della Nebulosa Tarantola, nota anche come 30 Doradus o con le sigle di catalogo NGC 2070 e C 103. Un'incredibile istantanea di un'enorme regione di formazione stellare di idrogeno gassoso ionizzato. Guardate che meraviglia.

La Nebulosa Tarantola, che si trova a 161.000 anni luce dalla Terra, precisamente nella Grande Nube di Magellano, è facilmente riconoscibile per le sue turbolenti nubi di gas e polvere, che sembrano proprio roteare vorticosamente tra le luminose stelle (appena formate) della regione.

Questo particolare agglomerato interstellare è un sito ben noto sia ad Hubble che al James Webb. È infatti la regione di formazione stellare più luminosa del nostro "vicinato" galattico, ospitando i corpi celesti più caldi e massicci finora conosciuti.

Per questo motivo è considerato come un perfetto laboratorio naturale, in cui dimostrare le varie teorie sulla formazione e l'evoluzione delle stelle. Ciò è possibile anche grazie all'insostituibile lavoro di Hubble e del James Webb Space Telescope di NASA/ESA/CSA, che hanno immortalato una grande varietà di immagini di questa regione, rivelando migliaia di giovani stelle mai viste prima.

Questa nuova incredibile immagine, fornitaci dalla NASA, combina i dati di due diversi metodi di osservazione. Il primo è predisposto all'osservazione delle proprietà dei granelli di polvere interstellare, che "abitano" il vuoto tra le stelle e che compongono le nubi scure che possiamo notare nello scatto in calce.

Il secondo metodo, invece, utilizza un altro programma molto importante di Hubble chiamato "Ulysses", capace di distinguere e rappresentare la moltitudine di stelle presenti. Questa immagine, inoltre, incorpora anche i dati di osservazione sullo studio della formazione stellare in condizioni simili all'universo primordiale, permettendo di catalogare le stelle della Nebulosa Tarantola per futuri studi approfonditi con il James Webb Space Telescope.

Non resta quindi che ammirare la splendida immagine che, come sempre, potete apprezzare alla massima risoluzione visitando il link del sito ufficiale della NASA. Inoltre, se volete osservare qualcosa di unico, questa recente foto di Hubble rivela qualcosa di inaspettato. Riuscite a notarlo?

Crediti d'immagine: ESA/Hubble & NASA, C. Murray, E. Sabbi; Riconoscimento: Y. -H. Chu