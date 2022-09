Hubble continua a stupire: Ecco un'altra foto incredibile

Il telescopio spaziale Hubble, della NASA/ESA, continua a far parlare di se. Dopo decenni di immagini spettacolari continua a lasciarci senza fiato. Questa volta ha scattato una foto di una scintillante miriade di stelle nel cuore dell'ammasso globulare Terzan 4. Che spettacolo!

Gli ammassi globulari sono raccolte di stelle legate tra loro dalla mutua attrazione gravitazionale e possono contenerne a milioni. Singolarmente, in queste densi affollamenti, sono quasi impossibili da distinguere l'una dall'altra con i telescopi terrestri, ed è in questo frangente che Hubble ha fatto la differenza.

Dal 1990, anno della sua messa in funzione, la sua visione cristallina ha infatti permesso di studiare le stelle che compongono questi particolari ammassi globulari, scoprendo come questi sistemi cambino nel tempo.

Questa immagine in particolare (che potete vedere in formato ridotto a fine articolo ed a dimensione originale seguendo questo link) è fondamentale per comprendere meglio la forma, la densità, l'età e la struttura degli ammassi globulari vicino al centro della Via Lattea.

A differenza di simili conglomerati in altre parti dello spazio, infatti, quelli vicino al centro della galassia sono sfuggiti all'osservazione dettagliata a causa delle nubi di gas e polveri che vorticano attorno al nostro nucleo galattico. Queste nuvole, oscurando la luce delle stelle, complicano notevolmente le osservazioni astronomiche in un processo che gli astronomi chiamano "estinzione".

Per fare ciò, gli astronomi hanno sfruttato due particolari strumenti di Hubble: l'Advanced Camera for Surveys e la Wide Field Camera 3. Combinando poi le immagini con una sofisticata elaborazione dei dati, sono stati in grado di determinare l'età di ammassi globulari galattici in maniera piuttosto realistica.

Non resta che ammirare la splendida immagine che lascia davvero senza fiato.

Credito: ESA/Hubble e NASA, R. Cohen

Rimanendo in tema, ecco un interessante articolo sui successi e le curiosità del telescopio Hubble. D'altronde, continua ancora a stupire dopo 30 anni di osservazione del cosmo.