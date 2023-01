Hubble continua a stupire: Guardate che incredibile quantità di stelle

Eccoci ad un nuovo appuntamento con le spettacolari immagini di Hubble che, con il suo occhio vigile, scruta l'Universo incessantemente da diversi anni. Questa nuova foto, rilasciata puntualmente dal "Goddard Space Flight Center" della NASA, lascia davvero senza parole. Un incredibile ammasso globulare galattico con la sua esplosione di colori.

Come possiamo osservare dalla foto a fine articolo, le stelle presenti in NGC 6355, questo il nome dell'ammasso, sono davvero tantissime ed ognuna con la sua caratteristica luce colorata, capace di rendere questa immagine davvero splendida ed incredibile.

NGC 6355, fotografato dal telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA, è un ammasso globulare galattico presente in una delle regioni interne della nostra galassia, la Via Lattea, e si trova a circa 50.000 anni luce dalla Terra, più precisamente nella costellazione dell'Ofiuco.

Come è facilmente intuibile dalla stessa foto, questi particolari ammassi globulari sono gruppi strettamente legati di decine di migliaia, o addirittura milioni, di stelle. Questa loro densa popolazione, unita alla reciproca attrazione gravitazionale, conferisce a questi ammassi una forma approssimativamente sferica, con una concentrazione stellare sempre maggiore man mano che ci sia avvicina al suo centro.

Ma è solo grazie ad Hubble se possiamo ammirare ogni dettaglio di queste conformazioni così particolari. D'altronde, sarebbe quasi impossibile distinguere le singole stelle negli ammassi globulari con i normali telescopi terrestri.

Il telescopio spaziale NASA/ESA ha quindi rivoluzionato lo studio degli ammassi globulari. Grazie infatti alle sue caratteristiche uniche, ed al punto di osservazione al di sopra dell'atmosfera, ha la capacità di catturare in dettaglio le stelle che costituiscono questi particolari agglomerati spaziali.

Questo scatto in particolare, contiene i dati ottenuti dalla Advanced Camera for Surveys e dalla Wide Field Camera 3 di Hubble, in grado di regalarci una foto stupenda, capace di lasciarci senza parole, che sembra davvero un "fuoco d'artificio" stellare.

Non resta quindi che ammirare l'incredibile immagine di Hubble che, come sempre, potete godere alla massima risoluzione visitando il sito ufficiale del Goddard Space Flight Center della NASA. Sareste in grado di contare quante stelle ci sono nella foto?

Crediti d'immagine: ESA/Hubble e NASA, E. Noyola, R. Cohen