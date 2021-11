Hubble ha subìto un altro errore di sistema, entrando nuovamente in modalità provvisoria

Sembra che lo scorso 25 ottobre il telescopio spaziale Hubble abbia sofferto di un problema tecnico, portandolo ad entrare in modalità provvisoria (anche detta "safe mode"). La NASA ha appena rilasciato un comunicato, fornendo ulteriori dettagli sul piccolo incidente dell'osservatorio.

Dopo il riscontro dei primi problemi, avvenuti tra il 23 e il 25 ottobre, il fantastico telescopio Hubble ha subìto un leggero stop, interrompendo tutte le sue mansioni scientifiche primarie. L'agenzia spaziale statunitense ha fornito un approfondimento sull'accaduto, valutando la gravità del problema (che - ve lo anticipiamo subito - è davvero di minore entità).

"La NASA sta continuando a indagare sul motivo per cui gli strumenti del telescopio spaziale Hubble sono recentemente entrati in modalità provvisoria, sospendendo le operazioni scientifiche", ha scritto il personale dell'agenzia nella dichiarazione pubblicata il 2 novembre. "Gli strumenti sono sani e rimarranno in modalità sicura mentre la squadra della missione continua le sue indagini".

Gli strumenti sono andati offline ufficialmente alle 07:38 del 25 ottobre del fuso orario italiano. Ma la NASA ha notato qualcosa di curioso: il problema si era già verificato due giorni prima, ma poi si è risolto da solo rapidamente, almeno fin a quando non si è ripresentato.

Sembra che gli strumenti scientifici di Hubble abbiano subìto una perdita di dati, dando molteplici errori di sincronizzazione con il centro di controllo sulla Terra. Quando la situazione è sembrata un po' più allarmante, gli strumenti a bordo di Hubble sono andati in "safe mode", attiva ancora ora.

Il personale scientifico che si occupa della gestione dell'Osservatorio sta attualmente analizzando i dati di Hubble e probabilmente si saprà di più tra circa una settimana. Sebbene il problema sia di minore entità, è un ennesimo campanello di allarme che il Telescopio sta ormai invecchiando. Dopo il grave problema affrontato da Hubble in estate, le agenzie spaziali guardano con apprensione ogni singolo messaggio di errore.