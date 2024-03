Hubble fotografa una galassia che non è quel che sembra: Guardate che bella

Sopra o sotto, destra o sinistra, nello spazio cos'è davanti e cosa è dietro? Purtroppo quando lasciamo il nostro pianeta ed allunghiamo lo sguardo verso l'enormità del cosmo la nostra percezione cambia, così come i riferimenti spaziali. Anche Hubble, in uno dei suoi ultimi scatti, ha immortalato una galassia che non è quel che sembra.

Nella splendida immagine pubblicata dall'Agenzia spaziale europea (ESA), infatti, il telescopio spaziale NASA/STScI/ESA ci mostra un diverso "lato" di NGC 4423, una galassia che si trova a circa 55 milioni di anni luce di distanza nella costellazione della Vergine, una delle più grandi del cielo.

In questa immagine, quello che attira maggiormente l'attenzione è che NGC 4423 sembra avere una forma tubolare piuttosto strana per una galassia del suo genere, ed infatti rimarrete sicuramente sorpresi nello scoprire che si tratta in realtà di una galassia a spirale.

Possiamo infatti distinguere il suo caratteristico rigonfiamento centrale, indice dell'alta densità di corpi celesti al suo interno, ed il suo disco periferico molto meno "gremito" di attività che denotano la parte della galassia che comprende i bracci a spirale.

Questo ci dimostra come, quando osserviamo i cieli, siamo vincolati dagli allineamenti relativi tra la Terra e gli oggetti che stiamo osservando. Se infatti NGC 4423 fosse stata fotografata di fronte, l'immagine che ammiriamo ora assomiglierebbe alla forma che più associamo alle galassie a spirale, con gli spettacolari bracci ricurvi che si estendono da un centro luminoso, intervallati da regioni più fioche, più scure e meno popolate.

Il telescopio spaziale Hubble ancora una volta ci lascia senza parole con i suoi splendidi scatti, dimostrando quanto il suo lavoro scientifico sia di fondamentale importanza, anche ora, con l'avvicinarsi del suo 34° compleanno. Una risorsa che non possiamo mandare "in pensione".

Rimanendo in tema, se volete approfondire l'argomento, abbiamo preparato un interessante articolo che ripercorre storia, curiosità e successi di Hubble, soprannominato anche il "telescopio con gli occhiali".

