Hubble individua una galassia che interagisce con un cluster

Hubble ha individuato una galassia a spirale che perde il gas mentre si tuffa verso il centro di un cluster attraverso il mezzo intergalattico. Le prove rivelatrici si trovano in una lunga "scia" di materiale che si sta allungando dal nucleo della galassia verso lo spazio interstellare.

Il gas è la linfa vitale di una galassia, è il mattoncino chiave che permette la nascita di nuove stelle. Una volta spogliato di tutto il suo gas, la galassia, chiamata D100, terminerà la sua esistenza e brillerà con un debole bagliore proveniente dalle sue anziane e morenti stelle.

D100 viene spogliata del suo gas a causa della forza gravitazionale di un raggruppamento di galassie. La loro gravità combinata sta trascinando la galassia verso il centro del cluster. Questa azione sottrare il gas dalla galassia.

Il processo di estrazione del gas nella D100 è iniziato circa 300 milioni di anni fa. La sua coda lunga e sottile è la sua caratteristica più insolita, che si estende per quasi 200.000 anni luce. Ma la struttura simile a una matita è relativamente stretta, larga solo 7.000 anni luce. Per fortuna la nostra galassia, la Via Lattea, esiste in un piccolo angolo dell'universo scarsamente popolato (in termini di ammassi di galassie), con solo un'altra grande galassia come compagna, Andromeda.

