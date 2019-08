Hubble ci mostra l'immagine di una galassia a spirale chiamata NGC 3432

Con quasi vent'anni di carriera sulle spalle, il telescopio spaziale Hubble continua a farci sognare con le sue incredibili immagini. Lo strumento della NASA questa volta ci mostra la galassia a spirale NGC 3432 (che potrete ammirare meglio in calce all'articolo).

C'è qualcosa di strano in questa immagine. Nonostante la galassia sia a spirale infatti, esattamente come la Via Lattea, è totalmente diversa. Perché? Nessuna spiegazione complicata, semplicemente NGC 3432 si trova orientata direttamente verso di noi, dal nostro punto di osservazione qui sulla Terra.

I bracci a spirale e il nucleo luminoso della galassia sono nascosti, e noi vediamo invece la sottile striscia dei suoi tratti molto esterni (d'altronde, non tutte le immagini possono essere come quelle di NGC 2985).

Tuttavia, la forme galassia in questione è facile da "ricostruire", grazie alle bande scure di polvere cosmica, alle macchie di diversa luminosità che ci aiutano a distinguere la vera forma e alle centinaia di galassie simili scrutate con i telescopi nel corso degli anni.

La galassia si trova a circa 45 milioni di anni luce dalla Terra, nella Costellazione del Leone minore. Conosciuta anche come LEDA 32643 e UGC 5986, l'agglomerato stellare fu scoperta dall'astronomo britannico William Herschel il 19 marzo 1787.