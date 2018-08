Hubble ci mostra la sorella maggiore della Via Lattea

Grazie al telescopio spaziale Hubble della NASA potete ammirare l'aspetto della galassia NGC 6744, ripresa tramite la Wide Field Camera 3 (WFC3). L'oggetto celeste ha 200.000 anni luce di diametro, rispetto ai 100.000 anni luce della nostra galassia. La foto è visionabile in fondo alla news.

NGC 6744 è molto simile alla Via Lattea: entrambe hanno una regione centrale caratterizzata dalla presenza di vecchie stelle gialle, nonché due bracci che partono dal nucleo aventi sfumature rosa e blu. Il blu deriva dagli amassi di stelle giovani mentre le regioni rosa presentano stelle in formazione, due caratteristiche che mostrano la vitalità di entrambe le galassie.



Per queste somiglianze e per via del maggior diametro della galassia nella foto, NGC 6744 è anche nota come la sorella maggiore della Via Lattea.

Nel 2005 una supernova è stata scoperta all'interno di NGC 6744, un evento che corrisponde ad una delle prove della continua attività della galassia. I resti della stella massiva non fanno altro che contribuire alla formazione di elementi più pesanti e fornire materiale per la creazione di nuove stelle e pianeti.

Per le immagini più recenti del telescopio spaziale Hubble, vi rimandiamo alla spirale vista nella costellazione di Pegaso, una galassia a spirale nascosta, la foto pubblicata dalla NASA per il 28-esimo complenno del telescopio e una galassia ripresa grazie al gravitational lensing.