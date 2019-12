Hubble ci mostra uno spettacolare primo piano di una galassia a spirale

Questa nuovissima immagine del telescopio spaziale Hubble ci mostra IC 2051, una galassia che si trova nella costellazione meridionale della Mensa a circa 85 milioni di anni luce di distanza. Si tratta di una galassia a spirale con una barra di stelle che attraversa il suo centro.

Conosciuta anche come ESO 4-7 e LEDA 13999, questa galassia venne scoperta dall'astronomo americano DeLisle Stewart nel 1900. "Questa galassia è stata osservata per uno studio di Hubble sui rigonfiamenti galattici, la regione centrale rotonda e luminosa delle galassie a spirale", spiegano gli astronomi dietro Hubble. "Le galassie a spirale come IC 2051 hanno la forma di dischi volanti se viste di lato".

Si ritiene che questi rigonfiamenti svolgano un ruolo chiave nel modo in cui si evolvono le galassie e influenzano la crescita dei buchi neri supermassicci, mostri che si trovano - la maggior parte delle volte - al centro di queste gigantesche strutture. "Mentre sono necessarie più osservazioni di quest'area, gli studi suggeriscono che alcuni, o anche la maggior parte, dei rigonfiamenti galattici possono essere strutture complesse piuttosto che semplici."

Questa immagine comprende i dati ottenuti dalla Wide Field Camera 3 (l'ultimo e il più tecnologicamente avanzato strumento del telescopio) di Hubble a lunghezze d'onda visibili e infrarosse.