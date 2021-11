Hubble: la NASA tenterà di modificare il software del telescopio per 'salvarlo'

Il telescopio spaziale Hubble sta soffrendo nuovamente di problemi software, e sembra che questi errori siano sempre più frequenti. Lo strumento ha ormai una veneranda età, ma la NASA ha ancora diverse idee per prolungarne la vita e aggirare gli intoppi che ne limitano la missione scientifica.

Hubble si trova attualmente in modalità provvisoria (in inglese è anche chiamata "safe mode"), che ne limita sensibilmente le funzioni e impedisce la ricerca scientifica al massimo delle sue potenzialità. Il problema è sorto lo scorso 25 ottobre, quando alcuni strumenti hanno sperimentato una perdita di dati, riferendo una cascata di errori di sincronizzazione.

Il telescopio è comunque al sicuro e non è in grande pericolo, ma la NASA sta tentando di appurare come mai l'osservatorio spaziale è sempre più soggetto a questi difetti. Chiaramente l'età gioco un ruolo importante in questo campo, ma gli scienziati e ingegneri dell'agenzia spaziale sperano di trovare una soluzione lato software per bypassare gli errori (che sono comunque di minore entità), permettendo lo svolgimento ininterrotto della missione scientifica.

In parole povere, la NASA sta cercando di eliminare quanto più possibile le casistiche che richiedono l'attivazione della modalità provvisoria, riservandola solo ai casi di maggiore e grave entità. Le modifiche che l'agenzia ha in mente non potranno essere eseguite in alcun modo in loco, dal momento che - con il pensionamento della flotta degli Space Shuttle - è praticamente impossibile eseguire una missione di manutenzione per il Telescopio.

Tutti i cambiamenti dovranno essere trasmessi da remoto , ovviamente dopo averli profondamente testati per evitare di complicare ulteriormente la situazione.

Per assicurarsi quanti più dati possibili sullo stato di salute di Hubble, i centri di controllo missione stanno anche eseguendo diversi test sulle telecamere del telescopio, come la Near Infrared Camera (NIC) e il Multi Object Spectrometer (NICMOS), sperando di scoprire l'esatta frequenza con cui gli errori di sincronizzazione si verificano.

