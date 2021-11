Hubble offline, il team del telescopio è ancora al lavoro per risolvere i guasti

Il telescopio spaziale Hubble è ancora fuori uso. Il team dietro lo strumento sta cercando una soluzione, ma quest'ultima non sembra ancora arrivare. Alla fine di ottobre, infatti, il telescopio ha riscontrato un problema con la sincronizzazione delle sue comunicazioni interne, facendo andare offline tutti e cinque i suoi strumenti scientifici.

Fino ad oggi, gli scienziati sono riusciti a riportarne online soltanto uno, l'Advanced Camera for Surveys (ACS), ma gli altri rimangono in "modalità provvisoria". Si continuano a fare progressi, ma la risoluzione del problema è lungi dall'essere risolto. La scorsa settimana, infatti, il team di Hubble "ha identificato cambiamenti a breve termine che potrebbero essere apportati al modo in cui gli strumenti monitorano e rispondono ai messaggi di sincronizzazione mancati", secondo un aggiornamento della NASA.

Prossimamente gli esperti inizieranno ad attuare un ordine di recupero per i quattro strumenti in modalità provvisoria. Ci vorranno diverse settimane per portare a termine questo lavoro; quindi un completo recupero per Hubble non è esattamente dietro l'angolo. Nel frattempo, il team dietro il telescopio cercherà di portare online lo strumento Wide Field Camera 3 senza nuove modifiche.

Insomma, quella di Hubble sembra essere una crociata senza fine: dopo il problema subito in estate, quando il telescopio ha subito il guasto più grave dopo un decennio, si stanno iniziando ad osservare i primi "acciacchi" del tempo trascorso in orbita. Rimane poco tempo allo strumento spaziale, poiché intorno 2025 il telescopio Hubble sarà mandato in pensione, per sempre.