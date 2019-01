Hubble osserva l'effetto 'lente gravitazionale': ecco l'immagine dallo Spazio

Questa immagine mostra un sistema di galassie chiamato SDSS J0928 + 2031.Nei mesi passati, vi abbiamo mostrato un bel po' di immagini di questo tipo. Questo perchè oltre ad essere molto affascinanti ed interessanti, sono anche molto preziose per la comprensione delle strutture presenti nell'universo.

Le immagini ed i dati di Hubble sono attualmente utilizzati nella ricerca che studia i meccanismi di formazione e di evoluzione di galassie molto distanti. In questa immagine, vediamo due galassie ellittiche vicino al centro dell'immagine. La gravità del cluster di galassie cui queste due fanno parte, permette il manifestarsi del fenomeno noto come lente gravitazionale, permettendoci di vedere le galassie più distanti sedute dietro di loro. L'ammasso di galassie è talmente massiccio da distorcere e piegare lo spazio circostante deformandolo, ed influenzando così il passaggio di qualsiasi fascio di luce che si imbatta in questo "avvallamento". Per meglio spiegare, si può immaginare una sfera che viene poggiata su di un telo sospeso a mezz'aria tramite i suoi quattro angoli: Il telo assumerà una forma "ad imbuto", tanto più profondo quanto più massiccia è la sfera posizionata. Il telo in questione, è lo Spazio. L'effetto che ne risulta è una serie di "bande" strette e ricurve di luce, che circondano entrambe le grandi galassie. Questa immagine è stata osservata da Hubble come parte del programma Sloan Giant Arcs Survey.