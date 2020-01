Hubble osserva uno spettacolare insieme stellare chiamato NGC 4455

Il telescopio spaziale Hubble venne lanciato nell'orbita terrestre bassa nel 1990 e continua, ancora oggi, ad essere operativo. Lo strumento, oltre ad essere uno dei più grandi e versatili del suo genere, è ben conosciuto per essere un oggetto di ricerca di estrema importanza.

L'ultima immagine pubblicata dalla NASA ci mostra una galassia a spirale chiamata NGC 4455, situata nella costellazione settentrionale chiamata Chioma di Berenice. Quest'ultima è una delle 88 costellazioni moderne (già agli Antichi Greci), nonché l'unica costellazione moderna ad essere chiamata in onore di una persona reale della storia: la regina Berenice II d'Egitto.

Berenice divenne nota per aver sacrificato le sue ciocche di capelli come un'offerta per garantire la sicurezza del marito durante una battaglia. Il marito, alla fine, tornò davvero sano e salvo, e i capelli della dona, che aveva lasciato in un tempio di Zephyrium, vennero presi: secondo la leggenda furono stati rubati e posti tra le stelle.

La galassia in questione, ripresa dall'Advanced Camera for Surveys, si trova a circa 45 milioni di anni luce di distanza e fu scoperta dall'astronomo britannico William Herschel il 10 aprile 1785. Quanto durerà ancora il telescopio spaziale Hubble? La NASA ha finanziato ufficialmente le sue operazioni fino al 30 giugno 2021. Quello che succederà dopo è ancora da stabilire.