Hubble ha trovato un pianeta 'ovale' che sta perdendo metalli pesanti nello spazio

Gli astronomi hanno utilizzato il telescopio spaziale Hubble della NASA per misurare la temperatura di un esopianeta chiamato WASP-121b, un mondo così caldo che i metalli pesanti vengono vaporizzati ed espulsi fuori dall'atmosfera del pianeta. È la prima volta che gli scienziati vedono un fenomeno del genere.

WASP-121b è un gioviano caldo, ovvero un pianeta più grande di Giove composto principalmente da idrogeno gassoso ed elio, che orbita vicinissimo alle sua stella. Questi incredibili pianeti possono impiegare solo poche ore per completare un giro intorno al loro sole, e a causa della loro viscosità possono essere riscaldati di migliaia di gradi.

Tuttavia, WASP-121b è estremo anche per la sua classe. Il pianeta ha un'atmosfera superiore circa 10 volte più calda di qualsiasi altro mondo ancora misurato, e gli astronomi pensano che queste temperature estreme (circa 2537 gradi Celsius) stiano facendo gonfiare i metalli pesanti, oltre che quelli leggeri, facendoli volare via.

"I metalli pesanti sono stati già visti in altri gioviani caldi, ma solo nella bassa atmosfera", afferma David Sing, autore principale dell'articolo pubblicato l'1 agosto nell'Astronomical Journal. "Quindi non sai se stanno scappando o no. Con WASP-121b, abbiamo visto magnesio e ferro gassosi così lontani dal pianeta che non sono attirati dalla gravità."

WASP-121b si trova a circa 900 anni luce dalla Terra e orbita attorno a una stella leggermente più grande e più calda del nostro Sole. La vicinanza con la stella deforma notevolmente il pianeta, donandogli una forma ovale.

Questi tipi di pianeti saranno i bersagli perfetti per i futuri telescopi di prossima generazione, come il James Webb Space Telescope.