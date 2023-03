Hubble ci regala immagini incredibili: Guardate questo strano fenomeno cosmico

Fortunatamente per noi, il telescopio spaziale Hubble non vuole ancora "andare in pensione". Altrimenti non potremmo meravigliarci, ogni volta, con le immagini davvero uniche del cosmo che ci circonda. Questa volta, il potente "occhio nello spazio" della NASA/ESA, ci regala una visione incredibile di una galassia tentacolare come una "medusa".

Com'è possibile osservare nella foto in calce, la galassia in questione, denominata JW100, appare in primo piano in basso a destra. L'immagine, ottenuta dai potenti strumenti scientifici del telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA, mostra i flussi di gas di formazione stellare che, letteralmente, pendono dal disco della galassia.

Questo fenomeno, generato da un processo chiamato "ram pressure stripping", sembra quasi far gocciolare il bordo della galassia, come uno stillicidio di vernice colorata. Pensate che gli astronomi, notando una somiglianza con dei tentacoli penzolanti, hanno incominciato a riferirsi a JW100 come ad una galassia "medusa".

Il particolare fenomeno di RPS, conosciuto anche come Pressione ram, è un evento fisico prettamente spaziale e si verifica quando si mescolano le nubi di gas delle galassie, aumentando così la pressione che permette poi al gas all'interno di venire espulso, formando le caratteristiche figure visibili in foto.

Mentre infatti le galassie "navigano" in quel gas quasi evanescente, questo agisce come un vento contrario, strappando di fatto gas e polveri dalla galassia e creando quelle strane striature colorate che rendono unica JW100.

Inoltre, nell'immagine, è possibile notare diverse macchie ellittiche luminose, che non sono altro che ulteriori galassie nell'ammasso che ospita la stessa JW100, che ricordiamo trovarsi a più di 800 milioni di anni luce di distanza da noi, nella meravigliosa costellazione di Pegaso.

Questa incredibile osservazione, che ha sfruttato la Wide Field Camera 3 di Hubble e le sue enormi capacità, ci mostra anche altri due soggetti interessanti. Verso la parte superiore di questa immagine c'è infatti una coppia di macchie molto luminose, circondate da un'area notevolmente irradiata. Le notate?

Questo è il nucleo di IC 5338, la galassia più luminosa dell'ammasso. Una galassia ellittica con un alone molto esteso. Questi conglomerati stellari probabilmente crescono consumando galassie più piccole, quindi non è insolito che abbiano più nuclei, segno che in precedenza ne hanno assorbiti alcuni.

Dopo aver analizzato la foto, non resta quindi che ammirarla nel suo completo splendore che, come sempre, potete osservare alla massima risoluzione visitando il sito ufficiale Nasa's Goddard Space Flight.

Inoltre, se volete approfondire l'argomento, ecco un interessante articolo su curiosità e successi di Hubble, che continua a stupire con foto incredibili anche dopo molti anni di attività.