Hubble riprende questa 'ghirlanda' nello spazio: nel suo centro, una stella molto luminosa

Questa immagine molto "natalizia" del telescopio spaziale Hubble della NASA assomiglia ad una ghirlanda di luci scintillanti. Al centro dell'immagine (che trovate in alta definizione all'interno della news) compare la stella RS Puppis, avvolta in una immensa nube di polvere riflettente illuminata proprio dalla stella stessa.

Questa stella risulta essere dieci volte più massiccia del Sole e 200 volte più grande. RS Puppis si attenua ritmicamente secondo un ciclo che dura sei settimane. È uno degli oggetti più luminosi nella classe delle cosiddette stelle variabili Cefeidi. La sua luminosità intrinseca media è 15.000 volte maggiore della luminosità del Sole.

La nebulosa viene illuminata anch'essa ritmicamente mentre gli impulsi di luce provenienti dalla Cefeide si propagano verso l'esterno. Hubble ha realizzato una serie di scatti dei lampi di luce che si increspano attraverso la nebulosa in un fenomeno noto come Light Eco ("eco di luce"). Anche se la luce viaggia attraverso lo spazio abbastanza velocemente da coprire lo spazio tra la Terra e la Luna in poco più di un secondo, la nebulosa è così grande che la luce riflessa può essere effettivamente fotografata attraversando la nebulosa.

Osservando la fluttuazione della luce emessa dalla RS Puppis stessa, oltre a registrare i deboli riflessi degli impulsi luminosi che si muovono attraverso la nebulosa, gli astronomi sono in grado di misurare questi echi di luce e di determinare la distanza di questo oggetto, in maniera molto accurata. Allo stato attuale, la distanza da RS Puppis è stata ridotta a 6.500 anni luce, con un margine di errore dell'1%.