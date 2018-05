Hubble riprende una galassia ingrandita grazie alla lente gravitazionale

Il telescopio spaziale Hubble ha scattato un'altra foto bizzarra che sfrutta un effetto fisico che permette di osservare una galassia estremamente lontana grazie ad un ingrandimento della stessa. Parliamo della lente gravitazionale, causata da un ammasso di galassie che devia i raggi luminosi e li direziona in un punto aumentando la luminosità.

In fondo alla news potete notare la galassia SDSS J0333+0651 che spicca rispetto a tutte le altre per le sue dimensioni. In realtà questa si trova molto più distante di quanto sembri, ma un ammasso di galassie lontano ha una massa tale da riuscire a deviare la luce di questa galassia lontana: questa distorsione agisce come una lente che amplifica la luce della galassia stessa, facendola apparire più vicina.

L'ammasso di galassia è posizionato dietro la galassia che vedete in foto (anche se è SDSS J0333+0651 a trovarsi dietro questo) e fa sì che la luce si propaghi con degli archi come quello che vedete nella stessa immagino in alto a sinistra.

Normalmente Hubble non potrebbe vedere questa galassia lontana in nessun modo, ma grazie alla lente gravitazionale riesce a catturarne tutti i dettagli. Gli astronomi vogliono sfruttare le stesso effetto fisico con il James Webb Space Telescope per osservare la luce delle prime stelle dell'universo.

